Ist jetzt Schluss mit dem Radeln, Herr Pröll?

Radlbrunn im Weinviertel. Das letzte Haus im Dorf gehört der Familie des jahrzehntelangen Landeshauptmannes Erwin Pröll. Am Freitag vor einer Woche lag er nach einem Radunfall noch schwer verletzt im Rettungshubschrauber von Grado nach Horn, am Samstag wurde er an Becken, Hüfte und Schambein operiert.