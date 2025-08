„Beste Lösung“: Rapid verleiht Zukunftshoffnung

„Wir sind gemeinsam zum Entschluss gekommen, dass es für Furkan Dursun und seine Entwicklung die beste Lösung ist, dass er bei einem starken Zweitligisten viel Spielpraxis sammeln soll“, so Rapids Sportdirektor Markus Katzer. „Wir haben viel Vertrauen in die Qualitäten von ´Furki´ und hoffen, dass er in einigen Monaten als noch besserer Stürmer und mit viel Selbstvertrauen zu uns zurückkehren wird.“