„Für diese Leute bin ich das personifizierte Böse“

„Krone“: Wie viele Drohmails haben Sie bereits bekommen?

Lisa Maria Kellermayr: Man muss zwischen privatrechtlichen, handschriftlichen Drohschreiben, Mails aus dem Darknet und den strafrechtlichen Nachrichten – wo Ermittlungen in Auftrag gegeben wurden – unterscheiden. Insgesamt bewegen wir uns in den sieben Monaten in einem höheren dreistelligen Bereich.