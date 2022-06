„Traue mich kaum noch, mit Hund Gassi zu gehen“

„Ich habe beschlossen, dich zu kriegen. Ich werde auch alle Mitarbeiter in der Ordination abschlachten“ - solche und ähnliche Drohungen versetzten die Ärztin in Sorge, doch von der Polizei fühlt sie sich unverstanden: „Uns wurde umfassender Polizeischutz versprochen, aber es wurde nur die Praxis verstärkt bestreift. Ab und zu schauten Beamte herein und fragten, ob alles in Ordnung sei.“