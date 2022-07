In sechs Monaten mehr Umsatz als im letzten Jahr

Am Donnerstag war Noch-Salzburg-AG-Chef Leonhard Schitter zum Vorstandsvorsitzenden der Energie AG ab 2023 gekürt worden. Einen Tag danach legte der Energieversorger mit Sitz in Linz seine Halbjahresbilanz 2021/22 vor. Und da schlagen sich die stark gestiegenen Gas- und Stromgroßhandelspreise nieder: Mit 2,158 Milliarden Euro ist dieser schon in den ersten sechs Monaten höher als im gesamten (!) Geschäftsjahr 2020/21. Der Jahresumsatz im Vorjahr hatte sich auf 2,145 Milliarden Euro belaufen.