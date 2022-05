Energie AG plant Günstig-Tarif auch für Neukunden

Bestandskunden profitieren

In einer Anfrage an Energielandesrat Markus Achleitner (ÖVP) will sie wissen, wie sich der Gewinnanteil pro KWh beim Tarif „Ökostrom Klassik“ der Energie AG seit 2021 verändert hat. Noch bevor Achleitner am Donnerstag diese Frage beantworten wird, meldet sich die Energie AG selbst zu Wort. Dass die SPÖ mit der Anfrage suggeriert, das Unternehmen mache auf Kosten der Kunden satte Gewinne, stößt auf Unverständnis: Immerhin gelte für Bestandskunden eine Preisgarantie bis Jahresende. 96 Prozent der Energie-AG-Kunden würden daher von ihrem guten Preis (acht Cent) profitieren. Mehr noch: Durch Maßnahmen des Bundes wie Energiebonus, Wegfall der Ökostromförderung und Reduktion der Energieabgabe würden die faktischen Gesamtkosten im Durchschnitt um bis zu 300 Euro im Jahr sinken.