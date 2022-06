Viele Haushalte kämpfen schon mit den Fixkosten

Und wie schlagen sich die steigenden Energiekosten auf die Wechselbereitschaft nieder? „Viele, bei denen die bis zuletzt bestehenden Preisgarantien nun auslaufen, müssen was tun - das spüren wir“, so der 46-Jährige. Nachsatz: „Wer derzeit nicht wechseln muss, weil sein Vertrag gekündigt oder er mit einer Preiserhöhung bedroht wird, der sollte auch nicht zwingend wechseln. Die Angebote am Markt für Neukunden sind derzeit schlecht - das trifft auch die, die umziehen.“