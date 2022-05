Neun von zehn Österreichern schränken Ausgaben ein

Das Online-Tarifvergleichsportal hat 1200 Personen ab 18 Jahren zur aktuellen Teuerungswelle befragt - mit dem zentralen Ergebnis, dass Österreicher und Österreicherinnen die hohe Inflation in der Geldbörse spüren. Knapp 90 Prozent gaben an, dass ihre Fixkosten gestiegen seien. Beispiele sind höhere Strom- und Gasrechnungen sowie gestiegene Mieten. Praktisch alle Umfrageteilnehmer und Teilnehmerinnen rechnen noch in diesem Jahr mit einem Anstieg. Jede achte Person kann die Fixkosten bereits nicht mehr decken. „62 Prozent der österreichischen Haushalte sind hinsichtlich ihrer persönlichen, finanziellen Situation besorgt und rechnen mit keiner Besserung“, heißt es.