Riesenwirbel um die Verbund-Preisrabatte

Sonderdividende geplant

Am Mittwoch gab der Verbund bekannt, dass er für 2022 (also Auszahlung 2023) eine Sonderdividende von 400 Mio. Euro plant. Damit steigt die Ausschüttung in Summe auf 1,2 Milliarden Euro. „Damit können wir die Anti-Teuerungsmaßnahmen finanzieren“, freut man sich im Büro von Kanzler Nehammer. 51 Prozent der Dividende (600 Mio. Euro) gehen an den Bund, aber alle anderen Aktionäre profitieren natürlich auch.