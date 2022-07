Wie Spermidin gegen Demenz helfen kann

Eine Studie an Fruchtfliegen zeigte auch, dass die endogene (also im Körper selbst entstandene) Spermidinkonzentration mit zunehmendem Alter der Tiere abnahm und sich gleichzeitig deren Gedächtnisleistung verringerte. Durch eine exogene (also von außerhalb des Körpers) Ergänzung mit Spermidin konnte die altersbedingte Abnahme der Gedächtnisleistung jedoch gehemmt werden. Diese Ergebnisse konnten auch in Mausexperimenten bestätigt werden. So zeigte sich, dass exogenes Spermidin die Gedächtnisfunktion auch bei Mäusen verbessern und den alterungsbedingten Erinnerungsverlust verlangsamen kann.