Krypto: Regulierer mahnen Banken zu mehr Vorsicht

Limit gefordert

Der Basler Ausschuss schlug unter anderem ein Limit für das Engagement der Banken in solche riskanten Kryptodevisen der Gruppe zwei vor. Danach sollte das Engagement der Banken in solche Werte nicht höher sein als ein Prozent des harten Kernkapitals (Tier 1). Bereits im Juni 2021 hatte sich der Ausschuss zu Cyberdevisen in einem umfassenden Papier geäußert und diese in zwei Risikoklassen unterteilt. Diese Grundeinteilung behielt der Ausschuss bei. Die neuen Regeln sollen bis zum Jahresende finalisiert werden.