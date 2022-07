Große Solidarität nach plötzlichem Tod von Papa

Jeder kann helfen

„Startgeld für den Lauf sind 10 Euro. Das Geld geht dann an die Familie um ihnen trotz des unbeschreiblichen Schmerz die Situation zumindest ein kleines bisschen zu erleichtern“, hofft er auf zahlreiche Teilnehmer. Treffpunkt ist am 15. Juli um 18 Uhr beim Sportpark Obermayr in Ansfelden. „Eine Bekannte kann zwar selbst nicht mitlaufen, hat mir aber dafür 20 Euro als Spende in die Hand gedrückt. Die Solidarität ist enorm“, so Müller.