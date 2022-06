Vater fiel vor seiner kleinen Tochter tot um

Nach Begrüßung von Tochter Leni gestorben

Installateur-Meister Alexander L. war am 14. Juni kurz nach 16 Uhr von der Garage ins Haus gegangen. Zuvor hatte er noch seinem Chef via SMS geschrieben. „Hallo Leni-Maus“, begrüßte er Töchterchen Leonie. Dann ging er in die Küche, setzte sich – und kippte vor den Augen der Neunjährigen um. Gattin Sybille eilte dem 44-Jährigen zu Hilfe, begann sofort mit Wiederbelebungsmaßnahmen und alarmierte die Einsatzkräfte. Sophie holte einen Nachbarn. Die 50 Kilo leichte Ehefrau versuchte inzwischen mit aller Kraft, Alexander zu reanimieren – leider erfolglos. Auch der Nachbar und die Rettungskräfte konnten ihm nicht helfen. „Das Ganze hat fast eine Stunde gedauert“, erinnert sich die Witwe.