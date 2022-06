Sonderverträge für Experten und Berater im Visier

Brisantes Detail: 430 Millionen wurden zusätzlich als „übriger sonstiger Aufwand“ verbrieft. Darunter fallen erfahrungsgemäß auch Personalkosten, so die Beobachter. „Wir haben eine detaillierte Anfrage an Kliniken-Landesrat Stephan Pernkopf und das LGA-Management gestellt, mal schauen, was rauskommt“, so Moser kämpferisch.