Was der Lotus-Neustart mit Lamborghini zu tun hat

Entwickelt in Deutschland

Technisch steht das Performance-SUV, gebaut in China, auf einer 800-Volt-Plattform, der EPA (Electric-Premium-Architektur). Entwickelt wurde der Eletre zum größten Teil im ehemaligen GATD (Geely Auto Technical Deutschland) im hessischen Raunheim. Heute befindet sich dort das LTIC (Lotus Technical Innovation Center) und beschäftigt über 200 Ingenieure. Vorgesehen für den Eletre sind Batteriekapazitäten von bis zu 120 kWh, was Reichweiten von an die 600 Kilometer ermöglichen würde. Entsprechend hoch ausgelegt (bis 350 kW) wurde die Ladeperformance. So sollen sich im Bestfall 400 Kilometer Reichweite in nur 20 Minuten „nachfüllen“ lassen. Derzeit werden Vorserienmodelle unter anderem auf dem Nürburgring getestet, Anfang 2023 wollen die Briten mit dem Eletre in den Markt gehen.