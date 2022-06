Wiener liefert bayerischer Polizei Verfolgungsjagd

Ein 69-jähriger Wiener geriet am Dienstagabend im Grenzort Bayerisch Gmain in eine Verkehrskontrolle. Der Mann, der zuvor über den Walserberg nach Bayern eingereist war, konnte nur eine ungültige Fahrerlaubnis vorweisen. Zudem stellte sich heraus, dass gegen den Wiener ein Haftbefehl wegen einer nichtbezahlten Geldstrafe offen war. Diese kassierte er bereits vor einiger Zeit wegen einer Fahrt ohne Lenkberechtigung. Doch damit nicht genug: Noch am selben Abend saß der Mann erneut hinter dem Steuer seines Wagens und lieferte den deutschen Polizisten eine Verfolgungsjagd.