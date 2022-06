Kurzarbeit wird in Oberösterreich Auslaufmodell

Polytec beendete Kurzarbeit vorzeitig

Und jetzt? Am 30. Juni 2022 läuft die Corona-Kurzarbeit aus, ab 1. Juli können Firmen für das neue Modell ihre Anträge stellen. Trotz einigen Unsicherheiten finden immer mehr Firmen den Weg aus dem Krisenmodus: Bei TCG Unitech gibt’s derzeit keinen Bedarf für Kurzarbeit mehr, Polytec beendete sie für die Mitarbeiter im Werk in Ebensee vorzeitig - und zwar am 22. Mai.