BMW Steyr schickt 3200 Mitarbeiter in Kurzarbeit

Besorgnis, Betroffenheit und Fassungslosigkeit

Die BMW Group beobachtet die aktuelle Entwicklung in der Ukraine mit zunehmender Besorgnis, Betroffenheit und Fassungslosigkeit: „Wir sind in Gedanken bei allen Menschen, die in diesem Krieg Leid und Verlust erfahren müssen und prüfen derzeit, mit welchen Hilfsmaßnahmen wir die betroffenen Menschen unterstützen können.“ Die BMW Group appelliert an die Vernunft aller Beteiligten, die Situation im Sinne des internationalen Rechts schnell und friedlich beizulegen.Wir arbeiten unternehmensweit zusammen, um die Situation vor Ort kontinuierlich zu bewerten und erforderliche Maßnahmen zu ergreifen. Hierfür haben wir eine Task Force aufgesetzt, die auch mit unseren Lieferanten in der Ukraine in einem sehr engen Austausch ist.