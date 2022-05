Kurzarbeitsregelung: „Werden strenger sein“

Die Kurzarbeit war in der Corona-Pandemie ein wichtigstes Instrument, um Massenkündigungen zu verhindern, jetzt wird sie aber nur mehr in gewissen Bereichen gebraucht. Das aktuelle Modell läuft Ende Juni aus. Arbeitsminister Martin Kocher hat daher am Montag eine Nachfolgeregelung mit 1. Juli angekündigt. Dabei wolle man sicherstellen, dass nur jene Betriebe die Kurzarbeit anwenden, die sie auch wirklich brauchen. „Wir werden in Zukunft strenger sein“, erklärte Kocher.