Das ganze Land feiert runden Geburtstag

Vor einem Jahrhundert hat sich Niederösterreich von Wien getrennt. Grund genug, das Jubiläum gebührend zu feiern. So wird an diesem Wochenende das ganze Land zur Bühne: Am Samstag und Sonntag wartet im Rahmen der Bezirksfeste ein abwechslungsreiches und unterhaltsames Programm auf Groß und Klein.