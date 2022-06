Wir laden zu den Rum- & Grappa-Tagen in Klagenfurt

Seppi und Daniela Eigensperger haben sich in ihrem Spezialitätenhaus „Feinspitz“ in der Ebenthaler Straße 169 dem Besonderen verschrieben. Nahezu alles, was es hier zu kosten gibt, ist einzigartig; mit Augenmerk auf Regionalität. Diese wird allerdings ein bisschen größer gedacht. Und so findet Genussvolles aus dem Alpen-Adria-Raum ebenso seinen Platz...