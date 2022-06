Das langjährige Phänomen der Supernasen

Sonntag moderierte Thomas Gottschalk eine RTL-Show in Köln, am Montag kam der 72-Jährige an den Wörthersee zurück. Mit seinem Sohn Roman (40) und Filmpartner Mike Krüger geht er anlässlich des 40-Jahr-Jubiläums der Supernasen diesem Kino-Phänomen auf den Grund. Neun Drehtage stehen an, um für das Supernasen-Fest bei RTL am 16. August mit Lisa-Film-Chef Michi Kraiger eine Dokumentation zu produzieren.