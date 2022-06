Keine Zeit für den Garten? Dieser junge Mann hilft

Der junge Landwirt Markus Höglinger betreibt in Putzleinsdorf im Mühlviertel einen besonderen Gemüsegarten. „Darin wächst, was online bestellt wird“, erklärt er. Dafür hat er die Plattform „Meine Gartenernte“ entwickelt und ins Netz gestellt. „Die Kunden suchen sich damit Bio-Saaten aus. Wir legen dann für sie ein Gemüsefeld an“, erklärt er. Sobald es etwas zu ernten gibt, kann man die frischen, gesunden Vitaminspender entweder direkt am Hof abholen, oder die Ernte wird bis an die Haustür geliefert.