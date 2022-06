Schock nach brutaler Attacke auf wehrloses Pferd

Krone“-Leser kennen die Vorgeschichte: Während Tierfreundin Tamara P. friedlich in ihrem Bett schlief, drang ein Unbekannter in das Grundstück in Rauchwart ein und attackierte ihre geliebte Stute „Moonlight“ im Stall mit einem spitzen Gegenstand. P. fand den Vierbeiner am nächsten Morgen in seinem eigenen Blut liegend am Boden und verständigte sofort einen Tierarzt. Dieser stellte eine Stichverletzung im Genitalbereich fest.