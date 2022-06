Pferd grausam über Nacht im Stall verstümmelt

Schrecklicher Vorfall im beschaulichen Rauchwart: In der Nacht auf gestern hat offenbar ein Tierquäler in einem Stall zugeschlagen. Der Schock sitzt bei Besitzerin Tamara P. noch tief. Am Freitagabend hatte sie wie jeden Tag ihre Tiere in den Stall gebracht. „Da war noch alles in Ordnung“, erzählt sie.