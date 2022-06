Glockner-Saison startet: Schutzhütten geöffnet

Sorgen bereitet den legendären Glocknerführern heuer nur der fehlende Schnee. „Ich kann mich nicht erinnern, dass es am Beginn der Großglockner-Saison so wenig Schnee am Berg hatte“, meint der Heiligenbluter Bergführer Georg Schiechl. Mangels Niederschlägen im Winter fehle jetzt der Schnee im Hochgebirge, und das habe große Auswirkungen auf die Bergsteiger. „Die Steinschlaggefahr wird immer größer“, so „Schorsch“: „Schon jetzt siehen der Berg und die Gletscher so aus, wie wir es sonst erst im Monat August erleben.“