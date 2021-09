Gabalier am Glockner: „Top-Moment meines Lebens“

Höchsten Punkt um 15 Uhr erreicht

Und was bleibt am Ende vom TV-Event der Superlative „Großglockner Live“? Beeindruckende Bilder, eine technische Höchstleistung und „Mountain Man“ Andreas Gabalier, der zum Schluss vor allem eines war: ein Bergsteiger. Um 15 Uhr hatte die Seilschaft von schauTV und krone.tv das Kaiserkreuz am höchsten Punkt Österreichs erreicht.