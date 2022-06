Paul hat den Kampf gegen den Krebs verloren

Nur 0,25% der typisierten Menschen werden zu Spendern

Doch kurz vor Weihnachten die Hiobsbotschaft: Der Dreijährige erlitt einen Rückfall. Sein Körper nahm die Spende nicht an. Andreas Wassner von „Geben für Leben“ sagt: „Wir sind in Gedanken ganz fest bei der Familie. Durch Paul haben sich Tausende Österreicher für eine Typisierung entschieden. So konnten viele Lebensretter gefunden werden.“ Nur bei jeder 400. Typisierung kommt es auch zu einer Stammzellenspende.