Körper von Paul nahm Stammzellenspende nicht an

„30.000 Typisierungen in einem Jahr“

Im Dezember 2020 gab’s im Heimatort der beiden eine große Typisierungsaktion, mehr als 1000 Freiwillige kamen, wollten helfen. Doch man muss nicht zwingend zu einer solchen Aktion gehen, auch für Zuhause kann sich jeder, der sich als möglicher Stammzellenspender registrieren lassen möchte, ein Testkit bestellen. In Frage kommen gesunde Menschen, die zwischen 17 und 45 Jahre alt sind und mindestens 50 Kilo wiegen. Nähere Infos dazu gibt’s unter www.gebenfuerleben.at. Auch über finanzielle Unterstützung würde sich der Verein freuen: „Wir haben heuer 30.000 Testkits gebraucht, eines kostet 40 Euro. Darum sind wir für jeden Cent dankbar“, so Wassner.