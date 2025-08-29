Vorteilswelt
Das war knapp ...

Beinahe-Crash in Boxengasse: Strafe für McLaren!

Formel 1
29.08.2025 19:17
Oscar Piastri versperrte George Russell den Weg.
Oscar Piastri versperrte George Russell den Weg.(Bild: AFP/NICOLAS TUCAT)

Der Formel-1-Rennstall von McLaren ist nach dem zweiten Training in Zandvoort von den Rennkommissaren zur Kasse gebeten worden. Da der Weg zu seiner Box verräumt war, war Oscar Piastri von seinen Mechanikern gebeten worden, zurück auf die Fast-Lane und anschließend in eine andere Box zu fahren. Dabei kam es beinahe zur Berührung mit George Russell.

„Als Auto 81 sich der Box näherte, war der Eingang durch Teammitglieder blockiert, die einen Heckwagenheber schoben. Ein weiteres Teammitglied signalisierte Auto 81, an ihm vorbei in den nächsten Boxenbereich zu fahren, was der Fahrer tat. Dabei drehte er kurz in der Fast-Lane zurück und fuhr anschließend in die Box ein. Dies führte dazu, dass Auto 63 stark bremsen und ein Ausweichmanöver einleiten musste. Es kam zwar zu keiner Kollision, jedoch hätte die Situation zu einem Unfall führen können. Ebenso hätte es zu Verletzungen eines oder mehrerer Teammitglieder in der Boxengasse kommen können“, heißt es in der Begründung der Stewards.

Da das Team nicht sorgfältig genug gehandelt habe, wurde McLaren zu einer Geldstrafe von 5000 Euro verurteilt. Eine Summe, die das Team auch in Anbetracht der beiden Trainingsbestzeiten von Lando Norris wohl verkraften wird ...

Folgen Sie uns auf