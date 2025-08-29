Julia Roberts überrascht mit geometrischem Look

Am Freitag gehört die große Bühne auf dem Filmfestival in Venedig Julia Roberts. Sie überraschte am roten Teppich mit geometrischer Eleganz und glitzerndem Schmuck.
Superstar Roberts reiste für die Premiere von „After the Hunt“ nach Venedig, wo sie zum ersten Mal vertreten ist. Sie hat nun offiziell ihr Debüt am roten Teppich der internationalen Filmfestspiele gegeben. Die Schauspielerin bestach vor der Premiere des Psycho-Thrillers, in dem sie eine College-Professorin spielt, mit Eleganz.
Roberts setzte auf einen asymmetrischen Look, der vor allem mit einem einzigartigen Rautenmuster beeindruckte. Das maßgeschneiderte Kleid von Atelier Versage wurde vom neuen Kreativdirektor Dario Vitale entworfen. Das figurbetonte Design besteht aus einem marineblauen Kreppstoff mit einem handgefertigten Damier-Motiv, das mit schwarzem Seidenfaden bestickt ist, erklärte das Modehaus gegenüber „People“.
Das Kleid schimmerte mit Roberts Schmuck um die Wette. Chopard stellte den Schmuck des Filmstars zur Verfügung. Ihre Ohrringe aus Platin und Titan waren mit Diamanten und ihr Armband aus Weißgold mit hochkarätigen Diamanten und Saphiren besetzt – insgesamt waren es mehr als 100 Karat.
Die 57-Jährige schritt gemeinsam mit „After the Hunt“-Regisseur Luca Guadagnino und ihren Co-Stars Andrew Garfield und Ayo Edebiri über den roten Teppich.
„After the Hunt“
Der Film „After the Hunt“ ist eine Produktion von Amazon MGM Studios, in der neben Roberts auch Ayo Edebiri und Andrew Garfield spielen. Die offizielle Synopsis beschreibt den Film als „ein fesselndes psychologisches Drama über eine College-Professorin (Roberts), die sich an einem persönlichen wie beruflichen Wendepunkt befindet, als eine talentierte Studentin (Edebiri) einem Kollegen (Garfield) einen Vorwurf macht – und ein dunkles Geheimnis aus ihrer eigenen Vergangenheit ans Licht zu kommen droht.“
Strickjacke mit Print
Den Regisseur Guadagnino würdigte Roberts übrigens schon bei ihrer Ankunft in Venedig am 27. August. Da zeigte sie sich mit einer schwarz-weißen Strickjacke, die komplett mit Prints von dem Regisseur verziert war. Er ist immerhin dafür verantwortlich, dass sie dieses Jahr in Venedig dabei ist.
