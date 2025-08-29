Julia Roberts überrascht mit geometrischem Look

„After the Hunt“

Der Film „After the Hunt“ ist eine Produktion von Amazon MGM Studios, in der neben Roberts auch Ayo Edebiri und Andrew Garfield spielen. Die offizielle Synopsis beschreibt den Film als „ein fesselndes psychologisches Drama über eine College-Professorin (Roberts), die sich an einem persönlichen wie beruflichen Wendepunkt befindet, als eine talentierte Studentin (Edebiri) einem Kollegen (Garfield) einen Vorwurf macht – und ein dunkles Geheimnis aus ihrer eigenen Vergangenheit ans Licht zu kommen droht.“