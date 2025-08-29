Bauriese Habau hat viele Projekte in der Pipeline

Habau könnte Gasleitung in Oberösterreich bauen

An einem Projekt ist der Baukonzern hierzulande aber sehr interessiert: Derzeit läuft die Ausschreibung für den Ausbau der West-Austria-Gasleitung zwischen Bayern und Oberösterreich um einen Strang (WAG Loop). Habau hofft auf den Zuschlag, nachdem man bereits bei der ersten Gasleitung dabei war. Das Volumen beträgt rund 300 Millionen Euro auf drei Jahre.