Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Infrastruktur-Ausbau

Bauriese Habau hat viele Projekte in der Pipeline

Wirtschaft
29.08.2025 19:57
In Deutschland zog der Konzern aus Perg mehrere Projekte an Land.
In Deutschland zog der Konzern aus Perg mehrere Projekte an Land.(Bild: Max Kovalenko)

Zwei-Milliarden-Euro-Umsatzmarke erstmals geknackt, nur mit den Erträgen ist Habau-Chef Hubert Wetschnig noch nicht ganz zufrieden. Strom- und Gasleitungen sieht er im „Krone“-Gespräch ein Turbo für das Wachstum, der Auftragsstand ist auf einem Rekordniveau.

0 Kommentare

„Ich gehöre nicht zu den Managern, die jammern“, sagt Habau-Chef Hubert Wetschnig. Weil der Hochbau gerade im Tief ist, hat sich das oberösterreichische Familienunternehmen ein wenig neu positioniert und verzeichnet trotz Krise mit drei Milliarden Euro Aufträgen einen Rekord. Denn im Infrastrukturbau winken Hunderte Millionen dank neuer Leitungen und Pipelines. „Da sind wir die Besten in Österreich“, betont Wetschnig.

Familienbetrieb mit über 2 Milliarden Euro Umsatz
Im abgelaufenen Geschäftsjahr konnte endlich die Zwei-Milliarden-Euro-Umsatzmarke geknackt werden, der Gewinn lag bei rund 60 Millionen Euro, was aber ausbaufähig sei. Bis 2030 sind drei Milliarden Euro das Ziel, schon bald soll das Geschäft wieder profitabler werden.

Zitat Icon

Bis zu 300 Millionen Euro an Aufträgen erhoffen wir uns aus dem deutschen Milliardenpaket, etwa für Brücken, Straßen und Tunnel.

Hubert Wetschnig, Habau-Chef

Bild: Habau

 Für heuer rechnet Wetschnig mit einem Wachstum von 10% auf 2,2 Milliarden Euro. In Deutschland konnte man mit Partnern einen Auftrag für eine Pipeline an Land ziehen, der Auftrag liegt im mittleren dreistelligen Millionenbereich. Ab den 2030ern soll die Pipeline auf 250 Kilometern für eine gute Wasserstoffversorgung sorgen.

Tiefbau gewinnt an Bedeutung
Zudem ist ein Kabelprojekt in Norddeutschland fix. Der Bereich Kabel und Pipelines macht 450 Millionen Euro aus, künftig sind 800 Millionen das Ziel. Das Verhältnis Tief- und Hochbau wird dann statt 50:50 eher 60:40 ausfallen.

Lesen Sie auch:
Auf Basis der Zuwächse bei Leistung und Auftragsbestand sowie der erfolgreich abgeschlossenen ...
Anstieg um 8 Prozent
Strabag steigert Bauleistung im ersten Quartal
22.05.2025

„Deutschland ist unser Wachstumsmarkt“, erklärt Wetschnig, der auch auf das deutsche 500-Milliarden-Euro-Paket baut: „Bis zu 300 Millionen Euro an Aufträgen erhoffen wir uns daraus, etwa für Brücken, Straßen und Tunnel.“

Habau könnte Gasleitung in Oberösterreich bauen
An einem Projekt ist der Baukonzern hierzulande aber sehr interessiert: Derzeit läuft die Ausschreibung für den Ausbau der West-Austria-Gasleitung zwischen Bayern und Oberösterreich um einen Strang (WAG Loop). Habau hofft auf den Zuschlag, nachdem man bereits bei der ersten Gasleitung dabei war. Das Volumen beträgt rund 300 Millionen Euro auf drei Jahre.

Porträt von Peter Stadlmüller
Peter Stadlmüller
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Die deutsche Popsängerin Nena
Getränke verunreinigt?
Fans fühlen sich nach Nena-Konzert unwohl
Elch auf der Fahrbahn
Nächtliche Sichtung: „Emil“ nahe Tulln unterwegs
Deutschland nimmt wieder Afghaninnen und Afghanen auf, die sich derzeit in Pakistan befinden ...
„Verfahren laufen an“
Deutschland nimmt wieder Afghanen aus Pakistan auf
Am Donnerstag ist ein Polizist im deutschen Saarland bei einem Einsatz getötet worden. Er wurde ...
Sechs Schüsse trafen
Neue Details zu getötetem Polizisten im Saarland
Deutschlands Vizekanzler Lars Klingbeil auf einem Parteitag der SPD
Unterstützt Verbot
Deutscher Vizekanzler: „AfD will anderes Land“
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Burgenland
Dubioses Wäscheaufhängen: Neuer Fall im Burgenland
197.664 mal gelesen
Eine Videokamera hielt den nächtlichen Haushaltshelfer bei seinem Einsatz in Oberwart fest.
Society International
Ehefrau Barbara Meier reagiert auf Hallmann-Pleite
116.593 mal gelesen
Das Model und der Unternehmer sind seit 2019 verheiratet und haben zwei Töchter.
Außenpolitik
Kreml droht Österreich: „Werden euch angreifen“
104.419 mal gelesen
Der stellvertretende Vorsitzende des Sicherheitsrates und ehemalige russische Präsident Dmitrij ...
Außenpolitik
Kreml droht Österreich: „Werden euch angreifen“
4045 mal kommentiert
Der stellvertretende Vorsitzende des Sicherheitsrates und ehemalige russische Präsident Dmitrij ...
Österreich
So verändert politischer Islam unser Straßenbild
1899 mal kommentiert
Das Kopftuch gilt für viele als Symbol des politisierten muslimischen Glaubens.
Innenpolitik
Kanzler: „Wir haben manches falsch eingeschätzt“
1381 mal kommentiert
Bundeskanzler Christian Stocker erklärt im Gespräch mit Katia Wagner, wie der ...
Mehr Wirtschaft
Infrastruktur-Ausbau
Bauriese Habau hat viele Projekte in der Pipeline
Krone Plus Logo
Handytarife für Kids
Ein Vergleich bringt mehr Daten für weniger Geld
Handel oder Zulieferer
Wer ist schuld an den hohen Lebensmittelpreisen?
Admiral-Übernahme
Mega Glücksspiel-Deal ist durch, aber mit Auflagen
Lastschriften gestoppt
PayPal will Händler nach Panne schnell auszahlen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf