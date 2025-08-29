Medwedews Säbelrasseln: Wien zeigt kalte Schulter

SPÖ: „Österreich sicher nicht naiv“

Auch die Sozialdemokraten ließen sich von Moskau nicht beeindrucken. SPÖ-Verteidigungssprecher Robert Laimer konterte scharf: „Wir lassen uns von Moskau nicht einschüchtern!“ An der österreichischen Neutralität werde nicht gerüttelt, das gehe aber niemanden „außer uns selbst“ etwas an. „Österreich war, ist und bleibt neutral, aber sicher nicht naiv“, so Laimer.