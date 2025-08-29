Linie Linz-Frankfurt ist am 25.Oktober Geschichte

Hanke: „Alarmglocken schrillen“

Verkehrsminister Peter Hanke (SPÖ) erklärte am Freitagabend, die Pläne der Lufthansa-Gruppe zur Umstrukturierung seien „als unternehmerische Entscheidungen zur Kenntnis zu nehmen, lassen aber die Alarmglocken schrillen. Was nicht geschehen darf, ist, dass der österreichische Wirtschafts- und Tourismusstandort geschwächt wird, um den deutschen Luftfahrtstandort zu stärken.“ Das gelte insbesondere für die Anbindung der heimischen Regionalflughäfen.