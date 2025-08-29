Vorteilswelt
Explosive Aufnahmen

Korruptionsskandal erschüttert Milei-Wahlkampf

Außenpolitik
29.08.2025 22:23
Skandal um die Präsidenten-Schwester Karina Milei (re.): Razzia wegen Behinderten-Betrug
Skandal um die Präsidenten-Schwester Karina Milei (re.): Razzia wegen Behinderten-Betrug(Bild: AFP/JUAN MABROMATA)

Mitten im Wahlkampf für die entscheidenden Parlamentswahlen im Oktober wird Argentiniens Präsident Javier Milei von einem brisanten Familiensskandal eingeholt. Seine Schwester und engste Vertraute Karina Milei steht im Verdacht, Gelder veruntreut zu haben, die eigentlich für Menschen mit Behinderungen bestimmt waren.

In der Korruptionsaffäre um die Schwester des argentinischen Präsidenten Javier Milei haben Ermittler am Freitag Büros der nationalen Behörde für Menschen mit Behinderungen (Andis) durchsucht. Auch bei dem Pharmaunternehmen Suizo Argentina gab es eine Razzia, wie die Polizei mitteilte. Auslöser des Skandals war die Veröffentlichung von Audioaufnahmen des inzwischen entlassenen Andis-Leiters Diego Spagnuolo.

Beschuldigte schweigt zu Vorwürfen
Er sagt darin, Karina Milei habe Gelder in die eigene Tasche gesteckt, die für Menschen mit Behinderung bestimmt waren. Nach seinen Angaben erhielt Milei, die als Generalsekretärin des Präsidenten tätig ist, drei Prozent der Summe, die die Behörde für den Kauf von Arzneimitteln bei Suizo Argentina ausgebe. Javier Milei wies die Anschuldigungen zurück und bezichtigte Spagnuolo der Lüge. Karina Milei äußerte sich bisher nicht zu den Vorwürfen.

Lesen Sie auch:
Argentiniens Präsident Javier Milei (Mitte) ist bei einer Veranstaltung mit Steinen beworfen ...
Anhängerin verletzt
Argentiniens Präsident Milei mit Steinen beworfen
28.08.2025
Schneeballsystem
Milei nach Werbung für Krypto-Betrug in der Kritik
17.02.2025

Milei stolpert unter Protesten in den Wahlkampf
Milei macht derzeit Wahlkampf für die Parlamentswahlen im Oktober, die als erster Test für den Präsidenten seit seinem Amtsantritt im Dezember 2023 gelten. Der Rechtspopulist verfolgt eine drastische Sparpolitik und hat tausende Beamte entlassen, Subventionen gestrichen und die Arbeit auf öffentlichen Baustellen eingefroren. Er sorgte so für den ersten Haushaltsüberschuss in Argentinien seit 14 Jahren, die Inflation sank deutlich.

Kehrseite der Medaille waren ein Rückgang der Wirtschaftsleistung, der Wegfall von Arbeitsplätzen und Einschnitte bei Renten und der Unterstützung von Menschen mit Behinderungen. Immer wieder gibt es Proteste gegen den strikten Sparkurs der Regierung. Bei einem Wahlkampfauftritt am Mittwoch griffen Demonstranten den Präsidenten und seine Schwester mit Steinen und Flaschen an.

Explosive Aufnahmen
Korruptionsskandal erschüttert Milei-Wahlkampf
So patzte US-Gesandter
Friedenshoffnung wegen stümperhafter Diplomatie
Energie, Wohnen & mehr
Worüber die Regierung auf Klausur nicht spricht
Nach UNIFIL-Ende
Bundesheer gehen die Auslandsmissionen aus
„Kläglicher Versuch“
Medwedews Säbelrasseln: Wien zeigt kalte Schulter
