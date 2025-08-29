Korruptionsskandal erschüttert Milei-Wahlkampf

Beschuldigte schweigt zu Vorwürfen

Er sagt darin, Karina Milei habe Gelder in die eigene Tasche gesteckt, die für Menschen mit Behinderung bestimmt waren. Nach seinen Angaben erhielt Milei, die als Generalsekretärin des Präsidenten tätig ist, drei Prozent der Summe, die die Behörde für den Kauf von Arzneimitteln bei Suizo Argentina ausgebe. Javier Milei wies die Anschuldigungen zurück und bezichtigte Spagnuolo der Lüge. Karina Milei äußerte sich bisher nicht zu den Vorwürfen.