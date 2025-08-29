Vorteilswelt
Klagenfurt vs. Admira

Goalie wird eingewechselt und sieht sofort Rot

2. Liga
29.08.2025 22:03
Kurzer Auftritt für Alexander Turkin
Kurzer Auftritt für Alexander Turkin(Bild: GEPA)

Was war denn da los? Gerade einmal zwei Minuten, nachdem er für den verletzten Manuel Kuttin eingewechselt worden war, foulte sich Austria Klagenfurts Ersatzgoalie Alexander Turkin im Spiel gegen Admira zum Platzverweis. 

0 Kommentare

Was für eine bittere zweite Halbzeit für den SK Austria Klagenfurt! Kurz nach Wiederanpfiff verletzte sich Keeper Kuttin, der Turkin den Kasten übergab. Lange blieb der 18-Jährige jedoch nicht auf dem Rasen. Nach nur zwei Minuten rang der Youngster Admiras Filip Ristanic nieder – direkt Rot!

Turkins Foul an Ristanic
Turkins Foul an Ristanic(Bild: GEPA)
Matkovic übernahm das Goalie-Trikot
Matkovic übernahm das Goalie-Trikot(Bild: GEPA)

Die undankbare Rolle des dritten Keepers übernahm Mario Matkovic, der den folgenden Freistoß zwar noch parierte, in weiterer Folge jedoch für keine Wunder sorgen konnte. Der zweite Schuss aufs Tor fand wenige Minuten später den Weg ins Netz, binnen der darauffolgenden 16 Minuten sollten drei weitere Treffer folgen. Mit Schlusspfiff leuchtete ein 0:4 auf der Stadionleinwand. Ein Abend zum Vergessen für die Klagenfurter ...

Porträt von Anatol Szadeczky-Kardoss
Anatol Szadeczky-Kardoss
