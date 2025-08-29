Goalie wird eingewechselt und sieht sofort Rot

Die undankbare Rolle des dritten Keepers übernahm Mario Matkovic, der den folgenden Freistoß zwar noch parierte, in weiterer Folge jedoch für keine Wunder sorgen konnte. Der zweite Schuss aufs Tor fand wenige Minuten später den Weg ins Netz, binnen der darauffolgenden 16 Minuten sollten drei weitere Treffer folgen. Mit Schlusspfiff leuchtete ein 0:4 auf der Stadionleinwand. Ein Abend zum Vergessen für die Klagenfurter ...