Goalie wird eingewechselt und sieht sofort Rot

Was war denn da los? Gerade einmal zwei Minuten, nachdem er für den verletzten Manuel Kuttin eingewechselt worden war, foulte sich Austria Klagenfurts Ersatzgoalie Alexander Turkin im Spiel gegen Admira zum Platzverweis.
Was für eine bittere zweite Halbzeit für den SK Austria Klagenfurt! Kurz nach Wiederanpfiff verletzte sich Keeper Kuttin, der Turkin den Kasten übergab. Lange blieb der 18-Jährige jedoch nicht auf dem Rasen. Nach nur zwei Minuten rang der Youngster Admiras Filip Ristanic nieder – direkt Rot!
Die undankbare Rolle des dritten Keepers übernahm Mario Matkovic, der den folgenden Freistoß zwar noch parierte, in weiterer Folge jedoch für keine Wunder sorgen konnte. Der zweite Schuss aufs Tor fand wenige Minuten später den Weg ins Netz, binnen der darauffolgenden 16 Minuten sollten drei weitere Treffer folgen. Mit Schlusspfiff leuchtete ein 0:4 auf der Stadionleinwand. Ein Abend zum Vergessen für die Klagenfurter ...
