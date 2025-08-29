Skistar ließ sich Traktor und Kuh tätowieren

Daheim in der Vitrine liegt schon viel Gold und Kristall. Sie ist ein richtiger Medaillen- und Weltcupkugel-Hamster. Tierisch sind auch ihre Tätowierungen. Auf ihrem Körper gibt es schon eine Kuh, einen Fuchs, einen Hirsch, den Kopf eines Noriker-Pferdes und einen Traktor. Berufswunsch nach der Karriere: Landwirtin!