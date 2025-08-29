Alpinistin sitzt fest: Schon 17 Tage in Todeszone

Eine riskante Bergtour in Kirgisistan endete in einer Tragödie: Die russische Alpinistin Natalja Nagowizina ist nach einem Sturz am Pik Pobeda, dem höchsten Berg des Landes, vermutlich ums Leben gekommen. Die 48-Jährige hatte am 12. August den 7439 Meter hohen Gipfel erreicht, brach sich beim Abstieg jedoch das Bein und konnte nicht mehr weiter.