Worüber die Regierung auf Klausur nicht spricht

Die von Wirtschaftsminister Wolfgang Hattmannsdorfer angekündigten Änderungen bei der umstrittenen Gebühr für kleine PV-Anlagen und anderen Energiegesetzen bleiben vorerst auch nur Ankündigungen. Sie sind bei der Klausur kein Thema, ebenso wenig wie die von Vizekanzler Andreas Babler hinausposaunten Eingriffe in den freien Wohnungsmarkt. Über das Wochenende sollen aber noch viele Verhandlungen stattfinden. Auch Experten werden einbezogen, heißt es seitens der Regierung.