Sturm Graz gewinnt Acht-Tore-Spektakel bei Vienna

Sturm Graz hat am Freitagabend zum Auftakt der 3. Runde der Frauen-Fußball-Bundesliga den zweiten Sieg eingefahren. Die Steirerinnen behielten bei einem Torfestival auf der Hohen Warte in einem Duell zweier Meistergruppen-Teilnehmer der vergangenen Saison gegen die Vienna nach einer 2:0-Pausenführung verdient mit 5:3 die Oberhand.