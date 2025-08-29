Sturm Graz gewinnt Acht-Tore-Spektakel bei Vienna
Frauen Bundesliga
Sturm Graz hat am Freitagabend zum Auftakt der 3. Runde der Frauen-Fußball-Bundesliga den zweiten Sieg eingefahren. Die Steirerinnen behielten bei einem Torfestival auf der Hohen Warte in einem Duell zweier Meistergruppen-Teilnehmer der vergangenen Saison gegen die Vienna nach einer 2:0-Pausenführung verdient mit 5:3 die Oberhand.
Die Döblingerinnen verloren zum zweiten Mal, und das im Rahmen eines Doppelspieltages mit dem in der 2. Liga engagierten Männerteam.
