Tourist schüttete Elefanten Bier in den Rüssel

„Hat auch gegen unsere Regeln verstoßen“

Doch das ist nicht der einzige Fall von fraglichem Umgang mit Tieren, den der Mann, mitgefilmt hat. Der spanische Tourist, der sich in den sozialen Medien als „Adrenalinjunkie“ bezeichnet, lud noch ein weiteres Video hoch, in dem er in einem anderen Wildtierreservat ein Nashorn füttert. „Er hat auch gegen unsere Regeln verstoßen, weil er die Nashörner nicht anfassen durfte, da sie keine Haustiere sind“, sagte Dylan Habil vom Reservat Ol Pejeta.