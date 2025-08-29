Erfolgslauf der Young Violets hält auch in Wels an

Die Young Violets befinden sich in der 2. Fußball-Liga weiter auf Erfolgskurs. Die zweite Mannschaft der Wiener Austria feierte am Freitag einen 1:0-Sieg bei Hertha Wels und schob sich dank zehn Punkten aus den jüngsten vier Runden zumindest vorübergehend auf Platz zwei. Der Dritte Vienna und der Vierte Austria Lustenau trennten sich auf der Hohen Warte mit einem 1:1.