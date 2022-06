Ukraine stoppt Export von Erdgas und Heizöl

Für den Umstieg wird es laut Ministerium „umfangreiche Förderungen“ geben. Mehrere Umweltorganisationen sprachen von einem „wichtigen Schritt in Richtung Energiewende und Klimaneutralität“. Zugleich wurden Stimmen von Kritikern und Kritikerinnen laut. So würden noch wichtige Regelungen zum Gas-Ausstieg fehlen und es brauche darüber hinaus Handlungen gegen das Verschwenden von Energie. „Erneuerbares Gas ist nicht in endlosem Maß verfügbar. Wir werden es dort brauchen, wo es keine Alternativen gibt, etwa in der Dekarbonisierung der Stahlerzeugung oder der Landwirtschaft“, gab Greenpeace zu bedenken.