Nehammer: Gas-Embargo auch künftig „kein Thema“

Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) hat einmal mehr sein Nein zu einem EU-Embargo gegen russisches Gas bekräftigt. „Das Gas-Embargo wird auch bei dem nächsten Sanktionspaket kein Thema sein“, betonte Nehammer am Dienstag am Rande eines EU-Gipfeltreffens in Brüssel. Gas verhalte sich ganz anders in der Frage der Versorgungssicherheit als Öl, so der Kanzler: „Man kann Öl viel leichter kompensieren, wenn man auf russisches Öl verzichtet.“