Nächste EU-Länder von Gas-Stopp betroffen

Die Liste der europäischen Länder, die kein Gas mehr aus Russland erhalten, wird länger: Nachdem am Montag bekannt wurde, dass Gazprom die Lieferungen in die Niederlande einstellt, ist nun der dänische Versorger Ørsted sowie Shell Energy Europe - und damit auch Deutschland - ab dem morgigen Mittwoch betroffen. Grund dafür ist einmal mehr, dass die Zahlungen nicht in Rubel erfolgen.