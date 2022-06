Brand und gekappte Leitung: Haushalte ohne Strom

In Schiefling und im Mölltal mussten die Monteure der Kelag Netz ausrücken, um die Stromversorgung wieder herzustellen. Während etwa 1000 Haushalte rund um den Pyramidenkogel aufgrund eines umgestürzten Baumes „finster“ blieben, war es in Penk ein Brand in einem Trafo, der auch den Einsatz der Feuerwehren erforderte.