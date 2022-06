Die Wahrheit über Grassers „Geheimprozess“

Selten, streng genommen fast nie, herrscht im Gerichtssaal Einigkeit zwischen den Anwälten von Angeklagten und der Staatsanwaltschaft. Beim Steuerprozess von Ex-Finanzminister Karl-Heinz Grasser und seinem ehemaligen Steuerberater Peter H., der am Montag in Wien startete, war es aber so weit. Die Verteidiger Norbert Wess (KHG) und Gerald Ruhri (Peter H.) beantragten den Ausschluss der Öffentlichkeit.