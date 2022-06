SPÖ sprengte nach Schuldenstreit Sitzung

Ausgerechnet beim Nachtragsvoranschlag, der 8,8 Millionen Euro ins Amstettner Budget spülte, holte SPÖ-Fraktionsvorsitzender Helfried Blutsch zum Rundumschlag gegen die „Schuldenpolitik“ der ÖVP aus. 45 Minuten dauerte die Rede, an deren Ende seine Partei geschlossen aus dem Sitzungssaal auszog. Zu den Tagesordnungspunkten, die Blutsch so kritisierte, kam es daher nicht mehr. Die Kredite in Höhe von 25 Millionen Euro für den Bau des Bads und 14 Millionen Euro für den Bauhof konnten nicht mehr beschlossen werden. „Türkis-Grün gibt Unmengen für Prestigeprojekte aus. Das ist völlig unverantwortlich“, ärgert er sich.