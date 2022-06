Frankreich: Zuckerberg startet „Metaverse Academy“

Das von Facebook-Gründer und Meta-Chef Mark Zuckerberg angestrebte Metaversum bzw. „Metaverse“ - siehe Video - besteht aus virtuellen Welten, in denen die Nutzer mittels Avataren arbeiten, spielen und kommunizieren. Meta hatte im vergangenen Oktober angekündigt, für das Projekt in den kommenden fünf Jahren in Europa 10.000 Arbeitsplätze schaffen zu wollen.