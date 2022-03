Heineken braut virtuelles Bier fürs Metaverse

Ein Bier, „das kein Mensch genießen kann“ - wozu das Ganze? Laut Heineken handelt es sich um einen „ironischen Scherz“, der zeigen soll, wie weit Unternehmen gehen, um an der nächsten große Sache teilzuhaben: dem Metaverse. Jene virtuelle Welt also, in der wir, geht es nach Facebook-Gründer Mark Zuckerberg, künftig unter einem VR-Headset mehrheitlich arbeiten und leben sollen.